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Трэвис Келси подписал новый контракт с «Чифс» и стал самым высокооплачиваемым тайт-эндом в НФЛ

Тайт-энд «Канзас-Сити Чифс» Трэвис Келси подписал новый двухлетний контракт с клубом на $34.25 млн. В сезоне–2024 Келси заработает полностью гарантированные $17 млн.

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