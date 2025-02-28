Суд обязал Марину Сычеву вернуть участок на горе Левитана в Плесе

Этот участок был в аренде у Марины Сычевой, жены экс-главы Приволжского района17 января 2025 года Ивановский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу Марины Сычевой (жены бывшего главы Приволжского района Сергея Сычева) на решение Приволжского районного суда от 1 августа 2024 года.