МО РФ: Российские силы отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск Вооруженных сил Российской Федерации на фоне поддержки, которая была оказана российскими боевыми самолетами и артиллерией, сумели отразить три атаки, предпринятые украинскими формированиями, и нанесли им поражение.