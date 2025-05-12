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Петербургский дневник

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Память и будущее: на Сестрорецком инструментальном заводе отметили 80-летие Великой Победы

Память и будущее: на Сестрорецком инструментальном заводе отметили 80-летие Великой Победы

Преображение заводских цехов будет символизировать связь между эпохами У стелы, которая увековечивает подвиг работников Сестрорецкого инструментального завода, собрались ветераны, чтобы отметить 80-летие Великой Победы.

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