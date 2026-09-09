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Татар-информ

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Рустам Минниханов рассказал, какую стипендию получал, будучи студентом

Рустам Минниханов рассказал, какую стипендию получал, будучи студентом

Фото: rais.tatarstan.ru Раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече со студентами рассказал, какую стипендию он получал в своем институте.

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