Бесплатную рассрочку в России могут ограничить

ЦБ планирует ввести лимит на сумму покупок для ограничения роста долговой нагрузки заемщиков Банк России рассматривает возможность ввести предельную сумму бесплатной рассрочки, которую предоставляют сервисы BNPL (Buy Now, Pay Later — "Покупай сейчас, плати потом").
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