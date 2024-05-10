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Бывшая российская всадница Гусейнова хочет поехать на Олимпиаду 2028 года

Бывшая российская всадница Гусейнова хочет поехать на Олимпиаду 2028 года

Победительница молодежного чемпионата Европы по выездке Анна Гусейнова, которая сменила российское спортивное гражданство на израильское, рассказала, что планирует поехать на Олимпиаду 2028 года, передает "Спорт-Экспресс".

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