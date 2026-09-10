Роспотребнадзор снизил риск кишечной инфекции в Каневском районе

В школе Каневского района выявили острую кишечную инфекцию, но риск ее распространения низкий, сообщило управление Роспотребнадзора Краснодарского края.
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