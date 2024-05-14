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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Свечников в 5-м матче с «Рейнджерс»: 0 бросков в створ, 5 хитов, малый штраф и «минус 1» за 17:11

Форвард «Каролины» не отметился результативными действиями в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли против клуба из Нью-Йорка (4:1, 2-3).

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