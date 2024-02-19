Командир ВС РФ «Усман»: ВСУ при отступлении плотно заминировали Авдеевку

Действующий под позывным «Усман» командир подразделения ВС Российской Федерации поделился сведениями о том, что боевики войск киевского режима, сбегая с территории населённого пункта Авдеевка, возвели там огромное количество минных заграждений.
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