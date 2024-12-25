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Царьград

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Пока все обсуждают "страшную месть Белоусова", Зеленского "готовят к смыву": Инсайды дня

Пока все обсуждают "страшную месть Белоусова", Зеленского "готовят к смыву": Инсайды дня

В последние дни Киев усилил атаки на Россию. В Москве 17 декабря в результате взрыва бомбы был убит начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, а 20 декабря ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Рыльску в Курской области.

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Комментарии
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MB
Marina Bubon
Очень долго готовят… кровавое чудовище тем временем продолжает набивать карманы зеленью…и как бы, между прочим, убивает мирных жителей нашей страны.
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15 час.

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