Департамент туризма Непала сообщил о 607 пропавших после наводнения

В Непале после наводнения 26 августа числятся пропавшими 607 туристов. Спасены 310 человек. Эпицентром бедствия стал север Непала.
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