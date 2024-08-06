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Концерт звезды Мариинского театра Зинаиды Царенко в честь 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина

Концерт звезды Мариинского театра Зинаиды Царенко в честь 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина

Празднование 225-летия со дня рождения Александра Пушкина в Воронежской филармонии завершится концертом звезды Мариинского театра Зинаиды Царенко.

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