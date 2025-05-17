Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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«Халява закончилась». Евродрузья ударили Киев по самому святому. Бесславный конец «безвиза»

«Халява закончилась». Евродрузья ударили Киев по самому святому. Бесславный конец «безвиза»

RuNews24.ru В ближайшие недели Евросоюз намерен значительно увеличить импортные сборы на ряд украинских товаров.

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