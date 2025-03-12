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Царьград

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Командование ВСУ не видит смысла в эвакуации раненых с поля боя

Командование ВСУ не видит смысла в эвакуации раненых с поля боя

Украинский пленный рассказал об этом русским силовикам во время допроса.Командование ВСУ в курском приграничье не видит надобности в эвакуации раненых.

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