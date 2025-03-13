ВСУ экстренно стягивают резервы, грядёт важная битва. Сигнал Путина по Сумской области был услышан, а военкоры анонсируют «событие года» Юлия СоколоваВоенный эксперт Виталий Киселёв сообщил, что украинское командование в спешном порядке стягивает подкрепления к Сумской области, чтобы попытаться остановить наступление российской армии.