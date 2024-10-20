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Кто и зачем финансирует украинскую пропаганду на освобожденных территориях?

Кто и зачем финансирует украинскую пропаганду на освобожденных территориях?

Кто и зачем финансирует украинскую пропаганду на освобожденных территориях?Существование украинских телеграм-каналов, мимикрирующих под российские, и управляемые сотрудниками ЦИПСО — уже давно не новость: конкретные сетки и исполнителей мы не раз обозревали (https://t.

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