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EUROVIEW

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Германия тщательнее проверяет россиян призывного возраста для шенгенских виз

Как сооб­ща­ет EUROVIEW, Гер­ма­ния ста­ла более тща­тель­но про­ве­рять граж­дан Рос­сии при­зыв­но­го воз­рас­та, кото­рые пода­ют заяв­ле­ния на шен­ген­ские визы.

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