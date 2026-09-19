Германия тщательнее проверяет россиян призывного возраста для шенгенских виз

Как сообщает EUROVIEW, Германия стала более тщательно проверять граждан России призывного возраста, которые подают заявления на шенгенские визы.
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