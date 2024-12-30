Киевские социологи: украинцы трезвеют, количество верящих в послевоенное процветание идет на спад

Руководители крупнейшего на Украине социологического центра КМИС ( Киевского международного института социологии) Антон Грушецкий и Владимир Паниотто опубликовали для Foreign Affairs большую статью о трендах развития общественного мнения на Украине в период войны Если верить выкладкам ученыъх, то несмотря на в целом оптимистичный настрой, просматриваются и некоторые тревожные тенденции.