Запрет на пластиковые окна с 1 ноября: замена не разрешена, но есть исключения Ирэн ОрлонскаяВ области медицины произошел значительный прорыв: российские ученые создали новый биоматериал, который способен быстро восстанавливать костную ткань.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии