Татьяна Голикова и Ольга Любимова проверили ход реставрации Александро-Невской Лавры

К 2025 году реставраторы вернут в Свято-Троицком соборе интерьеры XIX века. Зампред Правительства РФ Татьяна Голикова и министр культуры Ольга Любимова в рамках визита в Петербург ознакомились с ходом реставрации Александро-Невской Лавры.