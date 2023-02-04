Татьяна Голикова и Ольга Любимова проверили ход реставрации Александро-Невской Лавры

К 2025 году реставраторы вернут в Свято-Троицком соборе интерьеры XIX века. Зампред Правительства РФ Татьяна Голикова и министр культуры Ольга Любимова в рамках визита в Петербург ознакомились с ходом реставрации Александро-Невской Лавры.
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