Собянин дал старт голосованию по выбору имени для медвежонка панды

В проекте «Активный Гражданин» началось голосование за имя для детеныша панды. Всего представлено 10 вариантов, среди которых есть и российские имена, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
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