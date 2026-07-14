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Аргументы и Факты

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ЧС в Крыму: новая атака, перебои со светом, стоят троллейбусы, бензин, мост

ЧС в Крыму: новая атака, перебои со светом, стоят троллейбусы, бензин, мост

Ночь на 14 июля в Крыму и Севастополе прошла на фоне беспилотной опасности. После отражения ночной атаки беспилотников в регионе ограничено энергоснабжение, что повлияло на работу общественного транспорта и ряда городских служб.

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