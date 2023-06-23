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Экс-подполковник НМ Марочко: ВСУ перебрасывают оперативные резервы под Купянск

Экс-подполковник НМ Марочко: ВСУ перебрасывают оперативные резервы под Купянск

Командование Вооруженных сил Украины перебрасывает резервы в город Купянск Харьковской области, сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

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