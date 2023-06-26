Военное обозрение

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ВС РФ уничтожили офицера арсенала ВСУ, отвечавшего за снабжение боеприпасами украинских формирований

ВС РФ уничтожили офицера арсенала ВСУ, отвечавшего за снабжение боеприпасами украинских формирований

В зоне проведения специальной военной операции, в результате ударов ВС РФ, был ликвидирован старший инженер 62-го арсенала Южного оперативного командования ВСУ майор Виктор Назаренко.

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