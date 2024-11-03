Большинство орловцев готовы сменить работу при одном условии

Аналитики SuperJob провели среди трудоустроенных жителей Орла опрос о возможной смене работы. В результате выяснилось, что большинство орловцев к переходу на другую работу готовы, но только в случае улучшения условий труда.
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