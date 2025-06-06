Лавров: РФ будет добиваться восстановления прав русскоязычных на Украине

Россия будет настаивать на том, чтобы необходимым условием долгосрочного урегулирования украинского конфликта было восстановление законных прав русскоязычных жителей Украины, сталкивающихся с политикой Киева против русского языка, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.