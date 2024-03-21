Собянин утвердил названия «ЗИЛ» и «Достоевская» для новых станций метро

Будущая станция Кольцевой линии метро получила название «Достоевская» Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что двум строящимся станциям столичного метрополитена — «ЗИЛ» Троицкой линии и «Достоевская» Кольцевой линии присвоили названия.
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