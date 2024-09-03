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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Баринов о вызове Пальцева в сборную России: «Честно, не знаю, кто это»

Защитник «Динамо» Махачкала присоединится к национальной команде перед товарищескими матчами с Вьетнамом (5 сентября) и Таиландом (7 сентября).

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