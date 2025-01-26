Джонни Херберт: «У «Макларена» нет необходимости сразу вмешиваться в борьбу гонщиков и диктовать условия»

Бывший пилот «Формулы-1» отметил, что если Ландо Норрис или Оскар Пиастри действительно хотят бросить вызов Максу Ферстаппену в борьбе за титул, одному из них нужно будет побороть напарника и получить психологическое преимущество.
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