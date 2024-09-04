Депутат Яровая предложила включить рыбу в меню всех школ и соцучреждений

Необходимо предусмотреть обязательность включения рыбы и рыбной продукции в рационы питания школ и всех социальных учреждений и организовать прямые поставки качественной продукции от российских производителей по доступной цене.
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