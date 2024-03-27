Гинеколог Ильина: на истощение яичников могут указывать потливость и бессонница

Синдром истощения яичников может проявляться такими нетипичными симптомами, как снижение сексуального влечения, сухость влагалища, которая может сопровождается болью или дискомфортом во время полового акта, частые перепады настроения, повышенные раздражительность и плаксивость, бессонница, склонность к депрессии, повышенная потливость и снижение когнитивных способностей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии