L3Harris: Мы стоим на пороге создания ядерных космических двигателей

Технологии космических ядерных энергетических и двигательных установок готовы совершить прорыв после десятилетий разработки, но потребуют постоянных государственных инвестиций, заявила президент подразделения космических двигателей и энергетических систем компании L3Harris Technologies Кристин Хьюстон, 8 апреля сообщает издание SpaceNews.
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