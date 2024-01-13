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Минобороны: ВС РФ за сутки поразили 107 артиллерийских подразделений ВСУ

Минобороны: ВС РФ за сутки поразили 107 артиллерийских подразделений ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало в Telegram-канале информацию, в соответствии с которой в течение прошедших суток российские военнослужащие сумели поразить более 100 артиллерийских подразделений, относящихся к Вооруженным силам Украины (ВСУ).

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