Минобороны: ВС РФ за сутки поразили 107 артиллерийских подразделений ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало в Telegram-канале информацию, в соответствии с которой в течение прошедших суток российские военнослужащие сумели поразить более 100 артиллерийских подразделений, относящихся к Вооруженным силам Украины (ВСУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии