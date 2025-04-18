Томенко назвал самые амбициозные дорожные проекты для Алтая на ближайшие годы

В частности, строительство транспортного коридора "Абакан - Бийск", который свяжет край с Хакасией и Кузбассом В Алтайском крае планируют реализовать несколько значимых проектов, которые предназначены усовершенствовать транспортно-логистический каркас Сибири.
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