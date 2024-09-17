Лукашенко предупредил Запад: нападение на Белоруссию станет началом Третьей мировой войны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США готовят эскалацию ситуации в стране. По его словам, «кукловоды» из Вашингтона толкают Киев к эскалации отношений с Минском и ожидают серьезную эскалацию украинского конфликта в сентябре-октябре, возможное место этой эскалации — Белоруссия.