В ОМ Девелопмент рассказали, как рынок отреагирует на отмену льготной ипотеки

В июле и августе девелоперам стоит ожидать резкого снижения спроса на квартиры в новостройках. Причем наибольший спад произойдет в массовом сегменте, где объем сделок с привлечением ипотечных средств по госпрограммам составляет порядка 80%.
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