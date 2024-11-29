С началом сезона валом пошли новости о развале сетевой инфраструктуры. Выходят из строя не локальные участки, а целые сети.
Зима близко
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С началом сезона валом пошли новости о развале сетевой инфраструктуры. Выходят из строя не локальные участки, а целые сети.
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