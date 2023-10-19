Китай готов к работе над созданием экономического коридора с РФ и Монголией

Китайская сторона готова к созданию экономического коридора, связывающего КНР, Россию и Монголию. Об этом 19 октября заявил председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.
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