Стрижка американка на короткие волосы: 12 экстравагантных примеров

Каждая женщина прекрасно знает, что идеально подходящая к ее типу лица прическа способна сделать образ привлекательным, экстравагантным или seksуальным в зависимости от того, какие дама ставит перед собой цели.
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