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Православные люди 17 апреля, по традиции, вспоминают преподобного Иосифа Песнопевца

Православные люди 17 апреля, по традиции, вспоминают преподобного Иосифа Песнопевца

Православные люди 17 апреля, по традиции, вспоминают преподобного Иосифа Песнопевца Юлия СкворцоваВ старину, когда христианство только начинало распространяться по территории Руси, 17-го апреля наши предки отмечали праздник Ольховых смотрин.

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