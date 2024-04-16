Православные люди 17 апреля, по традиции, вспоминают преподобного Иосифа Песнопевца Юлия СкворцоваВ старину, когда христианство только начинало распространяться по территории Руси, 17-го апреля наши предки отмечали праздник Ольховых смотрин.
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