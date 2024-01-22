Привычка нарушать до добра не доведёт

Вечером 18 января в Саранске напротив дома № 1/а по улице Косарева 34-летний молодой человек за рулем автомобиля Шкода Октавия совершил наезд на 67-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
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