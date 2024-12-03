Проблема «плана Келлога» Трампа: что стоит за предложениями по решению конфликта на Украине

МОСКВА, 3 декабря, ФедералПресс. В польском Центре восточных исследований (OSW) был обнародован так называемый «план Келлога», который, по информации источников, якобы собирается использовать Дональд Трамп для разрешения конфликта на Украине.
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