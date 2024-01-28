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    Враг не дремлет , и днем и ночью !  Сочиняет свои сказки - нужную историю для промывания мозгов , чтобы  потом можно ...Расстрелы 1937 по...
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Расстрелы 1937 по версии Нетфликса

Расстрелы 1937 по версии Нетфликса

Уф, досмотрел серию Нетфликса про злодейского Сталина. Досматривал как Одиссей, привязанный к мачте.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Враг не дремлет , и днем и ночью !  Сочиняет свои сказки - нужную историю для промывания мозгов , чтобы  потом можно было  пасти народ как баранов и стричь .... и на убой вести ...  !       Сказки про Сталина ... , про СССР .... уже   издают как учебники  для  школят ... и  по  ним  насаждают  &quot;истинную&quot; историю !  Делают готовых овечек  со школьной скамьи !    Сегодняшние технологии позволяют  делать овечек - насадить в головы нужное миропонимание , нужную историю  за 1 поколение !
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