Расстрелы 1937 по версии Нетфликса

МГ

Малик Гумеров

Враг не дремлет , и днем и ночью ! Сочиняет свои сказки - нужную историю для промывания мозгов , чтобы потом можно было пасти народ как баранов и стричь .... и на убой вести ... ! Сказки про Сталина ... , про СССР .... уже издают как учебники для школят ... и по ним насаждают "истинную" историю ! Делают готовых овечек со школьной скамьи ! Сегодняшние технологии позволяют делать овечек - насадить в головы нужное миропонимание , нужную историю за 1 поколение !