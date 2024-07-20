Миротворец Орбан – яблоко европейского раздора

© РИА Новости . Стрингер То, о чём пару недель назад мы говорили и писали как о вероятности (мирный план Орбана и его дипломатический вояж по Евразии, как глубокий политический зондаж в интересах Трампа) давно уже перешло в разряд очевидности.
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