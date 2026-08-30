Месси возглавил гонку бомбардиров сезона МЛС, забив 18 голов в 19 играх. У Мусы из «Далласа» на 2 мяча меньше

Форвард « Интер Майами » Лионель Месси сделал покер и ассист в матче МЛС с «Монреалем» (7:1). Таким образом, 39-летний аргентинец забил 18-й гол в текущем чемпионате и вышел на первое место в гонке бомбардиров, обогнав нападающего « Далласа » и сборной Хорватии Петера Мусу, на счету которого 16 мячей.