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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Месси возглавил гонку бомбардиров сезона МЛС, забив 18 голов в 19 играх. У Мусы из «Далласа» на 2 мяча меньше

Форвард « Интер Майами » Лионель Месси сделал покер и ассист в матче МЛС с «Монреалем» (7:1). Таким образом, 39-летний аргентинец забил 18-й гол в текущем чемпионате и вышел на первое место в гонке бомбардиров, обогнав нападающего « Далласа » и сборной Хорватии Петера Мусу, на счету которого 16 мячей.

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