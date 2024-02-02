Контейнеры с формой ВСУ задержали в Забайкалье на транзитном рейсе в Польшу

РИА Новости/Евгений Епанчинцев На железнодорожном пункте пропуска (ЖДПП) "Забайкальск" в грузовом поезде обнаружили военную форму с символикой Вооруженных сил Украины (ВСУ), которую везли транзитом в Польшу, сообщил во время пресс-конференции начальник Читинской таможни Владимир Игнатьев.
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