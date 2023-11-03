Эксперт объяснил, как справиться со стрессом в пожилом возрасте

Представителям старшего поколения нужно беречь себя от стресса. Как это сделать, рассказал психолог, специалист по когнитивно-поведенческой психотерапии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии