Shaman проведет через портал будущего гостей выставки «Россия»

МОСКВА, 4 ноября, ФедералПресс. Хедлайнерами музыкально-мультимедийного шоу в 20:00 на международной выставке «Россия» на ВДНХ станут Shaman, Лариса Долина, Юлианна Караулова, Наталья Подольская, Хибла Герзмава, Маша Шейх, Никола Мельников.
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