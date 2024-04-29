Baijiahao: президент Путин лихо наказал США за провокации с зерном

После распада Советского Союза в мире осталась только одна сверхдержава – Соединенные Штаты. Американское правительство сразу распоясалось и начало устанавливать выгодные для себя мировые цены на важнейшие сельскохозяйственные культуры.
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